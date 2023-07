Senden

Juwelier Reck in Senden schließt nach 31 Jahren: Das sind die Gründe

Joachim Reck schließt das Juwelier-Geschäft in der Hauptstraße in Senden.

Plus Der Ausverkauf beim Juwelier Reck in Senden läuft bereits. Das Geschäft in der Hauptstraße schließt. Dabei wurde vergangenes Jahr noch 30-jähriges Bestehen gefeiert.

"Die Juweliertätigkeit liegt mir", sagte Joachim Reck im vergangenen Jahr anlässlich des 30-jährigen Bestehens seines Juweliergeschäfts in Senden. 1992 hat der Uhrmachermeister den Laden in der Hauptstraße eröffnet. "Auch wenn es mir wahnsinnig schwerfällt", sagt er jetzt, müsse er nun nach 31 Jahren schließen. Der Ausverkauf läuft bereits.

Die Gründe für die Schließung seien vielschichtig. Und er selbst sieht dabei Parallelen zur Metzgerei Geydan-Gnamm, die erst kürzlich ebenfalls bekannt gab, den kompletten Betrieb in Ulm und Neu-Ulm einzustellen. Er sei nun 60 geworden und seit mehr als 30 Jahren selbstständig. Der Mietvertrag für sein Geschäft laufe aus. Er hätte zwar die Möglichkeit gehabt, den Vertrag entweder langfristig zu verlängern oder die Immobilie gar ganz zu kaufen. "Beides kommt aber nicht infrage", sagt er.

