Kita-Gebühren steigen: Kinderbetreuung in Senden wird teurer

Plus Ein jährliches Defizit von vier Millionen Euro bei den Kita-Betriebskosten belastet die Stadtkasse in Senden. Nun müssen Eltern wieder mehr zahlen.

„Freude empfindet niemand dabei“, so kommentierte Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf die Gebührenerhöhung für die örtlichen Kitas. Mehrheitlich stimmte der Stadtrat der Erhöhung zu, die helfen soll, die steigenden Kosten für die Kinderbetreuung zu decken. Die Stadt verspricht sich Mehreinnahmen von 800.000 Euro.