Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Senden: Kokain, Cannabis, gefälschte Dokumente: 29-Jähriger sitzt nach Durchsuchung in Haft

Senden

Kokain, Cannabis, gefälschte Dokumente: 29-Jähriger sitzt nach Durchsuchung in Haft

Mehrere Polizisten durchsuchen die Wohnung des Mannes in Senden. Dabei werden unter anderem Kokain und mehr als zwei Kilogramm Marihuana entdeckt und sichergestellt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem 29-Jährigen aus Senden fand die Polizei unter anderem Kokain.
    Bei einem 29-Jährigen aus Senden fand die Polizei unter anderem Kokain. Foto: Frank Leonhardt, dpa

    Ein 29-Jähriger ist am vergangenen Freitag in Senden festgenommen worden. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Dem Mann wird unerlaubter Drogenhandel in nicht geringer Menge vorgeworfen.

    Beamte der Polizeistation Senden hatten die Wohnung des Mannes am Freitagmorgen durchsucht. Vorangegangen waren Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Ulm hatte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen erlassen.

    In der Wohnung fand die Polizei 92 Gramm Kokain, mehr als zwei Kilogramm Marihuana, mehr als 600 Gramm Haschisch, 238 Gramm Marihuana-Pflanzenteile sowie diverse Falschdokumente. Alles wurde sichergestellt.

    Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Er wurde noch am Freitag am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige weilt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden