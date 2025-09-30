Kokain, Cannabis, gefälschte Dokumente: 29-Jähriger sitzt nach Durchsuchung in Haft

Ein 29-Jähriger ist am vergangenen Freitag in Senden festgenommen worden. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Dem Mann wird unerlaubter Drogenhandel in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Beamte der Polizeistation Senden hatten die Wohnung des Mannes am Freitagmorgen durchsucht. Vorangegangen waren Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Ulm hatte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen erlassen.

In der Wohnung fand die Polizei 92 Gramm Kokain, mehr als zwei Kilogramm Marihuana, mehr als 600 Gramm Haschisch, 238 Gramm Marihuana-Pflanzenteile sowie diverse Falschdokumente. Alles wurde sichergestellt.

Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Er wurde noch am Freitag am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige weilt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)