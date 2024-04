Senden

Kommen auf Senden noch mehr Kita-Kosten zu?

Plus Die evangelische Kirche betreibt in Senden zwei Kindergärten, die finanziellen Sorgen wachsen. Deswegen bittet sie die Stadt um Hilfe – oder muss aussteigen.

Von Annemarie Rencken

Kinderbetreuung ist ein Thema, das nicht nur Eltern und ihre Kinder umtreibt. Auch politische Gremien beschäftigt die Erziehung und Beaufsichtigung der Kleinsten immer wieder. So befasste sich der Sendener Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung damit. Genauer ging es darum, ob das Gremium einem Antrag der lokalen evangelischen Kirchengemeinde stattgeben soll. Die Gemeinde betreibt in Senden den Kindergarten Regenbogen und den Waldkindergarten und die beiden Einrichtungen drohen in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Deshalb bittet die Kirche nun darum, dass die Stadtverwaltung ab dem kommenden Kindergartenjahr das gesamte Betriebskostendefizit der beiden Kindergärten übernimmt.

Bisher ist es so geregelt: Liegen die Betriebskosten der Sendener Kindergärten und Kitas über ihren Einnahmen, übernimmt die Stadtverwaltung 90 Prozent dieser Defizite. Die restlichen zehn Prozent zahlt der jeweilige Träger selbst. Doch durch dieses Vorgehen komme die evangelische Kirche zunehmend an ihre finanziellen Grenzen, wie es in einem Antrag heißt, den Pfarrerin Kathrin Bohe im Namen der Gemeinde im November an den Stadtrat richtete: Durch steigende Energie- und Personalkosten bestehe die Gefahr, dass das Defizit der Einrichtungen zunehmend steige, auch wenn man bei beiden Themen bestmöglich zu sparen versuche. Die Möglichkeit die übrigen zehn Prozent selbst zu decken, sei dabei jedoch nur bedingt möglich: Der Gemeinde stehe dafür nur ein gewisser Betrag zur Verfügung.

