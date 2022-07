Kunst im Rathaus: Monika Böhme stellt in Senden aus

Unter dem Motto „Fragmente“ sind Werke der Ulmer Künstlerin Monika Böhme aktuell im Sendener Rathaus zu sehen.

In der neuen Ausstellung im ersten Obergeschoss des Sendener Rathauses präsentiert derzeit die Ulmer Künstlerin Monika Böhme unter dem Titel „Fragmente“ 28 Werke, die in vier Serien zusammengefasst sind: Zeichnungen auf Transparentpapier, die zahlenmäßig den größten Teil der Ausstellung ausmachen, Plattendrucke, Papierarbeiten auf Leinwand und Kunststoffbänder auf Papier beziehungsweise Papierbänder. Dazu gesellt sich ein großformatiges Foto auf Textilstoff („Spitzbergen“), das einen Ausschnitt aus einer Papierarbeit auf runder Leinwand zeigt, sodass Details deutlich sichtbar werden, die man bei der eher kleinen Originalarbeit mit bloßem Auge kaum erkennen kann.

Die 1964 in Ulm geborene Monika Böhme hat sich seit vielen Jahren künstlerisch weitergebildet und -entwickelt. Sie hat mehrfach in der Region ausgestellt, war aber auch bei Gemeinschaftsausstellungen in Italien (Piove de Sacco/2014 sowie 17. Biennale Arte della Saccisica/2018) vertreten. Beim Kunstverein Senden sitzt sie im Beirat, beim Kunstverein Neu-Ulm im Vorstand.

Ausstellung von Monika Böhm: Kunstwerke können verändert werden

Eigentlich von der Malerei kommend, hat sich die Künstlerin mehr und mehr auch der Schaffung von Objekten und Zeichnungen gewidmet. Recht raffiniert sind ihre nach Vorlagen aus Zeitungen oder Zeitschriften angefertigten Zeichnungen auf Transparentpapier – ihre jüngsten Arbeiten, die in Senden zum ersten Mal gezeigt werden.

Bilder aus der Ausstellung "Fragmente" von Monika Böhme in Senden Im Sendener Rathaus werden bis 20. September Arbeiten der Ulmer Künstlerin Monika Böhme gezeigt. Titel der Ausstellung ist "Fragmente". Hier eine Papierarbeit auf Leinwand aus der Serie "Floral". Foto: Stefan Kuemmritz





Da sind fast skizzenhaft und doch klar erkennbar Figuren, ja Menschen abgebildet, die mal alleine stehen und mal in Beziehung zu anderen: Figurenfragmente. „Kennen die sich?“, fragt Monika Böhme sich selbst beim Blick auf ein Bild mit zwei Menschen. Beantworten kann sie es nicht, denn sie hat die Bilder so geschaffen, dass sie verändert werden können. Zwei jeweils mit einer Figur bemalte Transparentpapiere liegen übereinander. Wendet man sie oder vertauscht man sie, verändert sich auch die Beziehung der beiden Figuren zueinander. So oder so kommen Emotionen zum Ausdruck.

Seit einiger Zeit schafft Böhme auch mal größere Objekte, die zum Beispiel schon in der Neu-Ulmer Caponniere zu sehen waren, und mal ganz experimentell kleinere, wie nun in Senden. Die Papierarbeiten auf Leinwand sind mal bunte, mal schwarzweiße oder nur weiße, vorwiegend ungeordnete Ansammlungen von kleinen bemalten Tüten und Hörnern, die sie von hinten durch die mal eckige, mal runde Leinwand gesteckt hat und die sich in der Regel zu einer abenteuerlichen Spielwiese nach oben offener (Tüten) oder spitzer (Hörner) Gebilde formen.

Großartig ist die Räumlichkeit, die entstanden ist und sich je nach Betrachtungswinkel immer wieder anders offenbart. Die Spitzen wirken dabei gefährlich, die Tüten einladend. Die Titel, die Monika Böhme für diese Arbeiten gewählt hat, sind einfach: „Floral“, „Horn + Trichter“ oder „Horn“. Der imposante Eindruck des Gezeigten soll nicht durch exklusive Titel unterstützt werden.

Das mit den Titeln ist bei drei anderen kleinen Arbeiten, die aus leuchtend bunten Kunststoffbänder auf Papier respektive nur aus Papierbändern bestehen, etwas anders. Ihnen hat die Künstlerin Namen von Cocktails verpasst: „Tropic-Star“, „Pink Lady“ und „Green hope“. Auch sie wirken fragmentarisch und bilden eigentlich nur eine Ergänzung der Zeichnungen und Papierarbeiten. Insgesamt eine abwechslungsreiche, lebendige Ausstellung, die zeigt, dass Monika Böhme den Sprung vom Malen zu anderen künstlerischen Genres längst geschafft hat.

Info: Die Ausstellung „Fragmente“ ist zu den regulären Öffnungszeiten des Sendener Rathauses noch bis 20. September zu sehen.