Senden/Mainz

19:00 Uhr

Sendener Wirtschaftspsychologin forscht, wie sich Corona auf den Alltag auswirkt

Plus Mit ihrer Hochschul-Klasse in Mainz arbeitet die Sendener Wirtschaftspsychologin Nadine Nowakowski an Studien über die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Von Quirin Hönig

Wie wirken sich zwei Jahre Corona-Pandemie auf Arbeitsmotivation, Reisen, Essen und Dating aus? Mit ihren Master-Studentinnen und -Studenten der CBS International Business School Mainz versucht die Sendner Wirtschaftspsychologin Nadine Nowakowski in vier Studien herauszufinden, wie die Pandemiesituation den Alltag der Menschen beeinflusst. Das hat sie bisher herausgefunden.

