"Mamma Mia": In Senden gibt es Musicalhits im Kerzenschein

Alexandra Kühnast und Wolfgang Jäkel von Passion 4 Music mit dem Whitney Houston-Song "I will always love you".

Plus Von Klassikern wie "Starlight Express" über "Mamma Mia" bis "The Greates Showman": Passion 4 Music unterhält mit bekannten Musical-Songs der vergangenen Jahrzehnte.

Von Franziska Wolfinger

Bei "Passion 4 Music" ist der Name Programm. "Leidenschaft für Musik" heißt das auf Deutsch. Diese Leidenschaft wollen die vier Musikerinnen und Musiker aus der Region mit ihrem Publikum teilen. Das knapp anderthalb Stunden dauernde Programm haben sie in Senden auch mit eingeschränkter Besetzung durchgezogen. Bei Hits wie "We will rock you" mussten die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mitklatschen.

