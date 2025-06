Mann touchiert Frau mit Einkaufswagen, deren Begleiter schlägt mit der Faust zu

Weil er wohl eine Frau mit einem Einkaufswagen touchierte, ist am Freitagnachmittag in Senden ein 47-Jähriger mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag, gegen 16 Uhr. Der 47-Jährige habe seinen Einkaufswagen auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Borsigstraße zurück an den Abstellplatz geschoben. Dabei habe er eine bislang unbekannte Zeugin unabsichtlich mit dem Wagen gestreift. Der unbekannte Begleiter der Frau soll daraufhin dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn so leicht verletzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)