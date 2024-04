Mann vergisst Geldbeutel an Inhofer-Tankstelle, Unbekannter stiehlt den Inhalt

Ein Finder bringt den Geldbeutel, der auf einer Zapfsäule lag, zur Polizei. Doch vorher hat jemand das Bargeld ausgeräumt.

Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr seinen Geldbeutel an der Inhofer-Tankstelle in Senden vergessen. Diesen hatte er auf einer Zapfsäule abgelegt. Ein Zeuge fand ihn und gab den Geldbeutel bei der Polizei ab. Allerdings hatte zuvor offenbar jemand Bargeld daraus entnommen. Nun ermittelt die Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon 07309/9655-0) zu melden. (AZ)