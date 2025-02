Neues Urteil: 27-Jähriger gesteht Vergewaltigung im Nachgang und bekommt mildere Strafe

Weil er seine Ex-Freundin vor gut einem Jahr in deren Wohnung in Senden vergewaltigt hat, ist ein 27-Jähriger bereits im vergangenen Sommer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Seine Tat räumte er im Prozess vor dem Amtsgericht Neu-Ulm nicht ein. Das machte er erst danach, als seine Verteidigung Rechtsmittel eingelegt hatte – in der Hoffnung auf eine mildere Strafe. Nun wurde die Sache in nächsthöherer Instanz erneut verhandelt.

