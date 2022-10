Senden

Messerattacke auf der B28: Was ließ den Autofahrer-Streit eskalieren?

Plus Zwei Autofahrer geraten auf der B28 in Streit. Einer sticht mehrfach mit dem Messer zu. Aber warum? Kannten sich Opfer und Täter? Der Vorfall wirft Fragen auf.

Von Michael Kroha

Auf der B28 ist es am Samstag bei Senden zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Autofahrer, die getrennt voneinander unterwegs waren, hielten an und gerieten in Streit. Dabei soll einer mehrfach auf den anderen eingestochen haben, sodass dieser schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Obwohl der mutmaßliche Täter inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, wirft der Vorfall Fragen auf.

