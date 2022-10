Senden

Metzgerei Span in Wullenstetten schließt: So herzzerreißend reagiert das Netz

Das Ehepaar Span hat für seine Metzgerei in Wullenstetten keinen Nachfolger gefunden, nun muss sie geschlossen werden.

Plus Das Ehepaar Span schließt Ende November seine Metzgerei in Wullenstetten. Das löst nicht nur in der Region Bedauern aus. Sogar Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern erinnern sich.

Ende November werden Karl und Anita Span ihre Metzgerei im Sendener Stadtteil Wullenstetten für immer schließen. Der Grund: Sie finden trotz zweijähriger Suche keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin, die ihren Betrieb übernehmen möchte. Kundinnen und Kunden vor Ort bedauern die Schließung sehr. Auch im Netz wird zum Teil herzzerreißend reagiert. Sogar Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern erinnern sich.

