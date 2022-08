Mit Axt und Schraubenzieher bedroht: Polizisten ziehen Schusswaffe

In Senden eskaliert ein Polizeieinsatz. Ein Mann bedroht die Beamten erst mit einer Axt, dann mit einem Schrauberzieher. Die Polizisten drohten zu schießen.

Polizisten sind bei einem Einsatz in Senden von einem 58-Jährigen mit einer Axt und einem Schrauberzieher bedroht worden. Weil eine Frau in Gefahr zu sein schien, drangen Beamte in eine Wohnung ein. Der Mann musste nach Polizeiangaben überwältigt werden. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, einer hiervon sei nicht mehr weiter dienstfähig gewesen.

Zunächst sei der Polizeistation in Senden am Freitagvormittag mitgeteilt worden, dass ein Auto widerrechtlich einen Stellplatz blockieren würde. Eine Überprüfung vor Ort habe ergeben, dass an dem betreffenden Auto amtliche Kennzeichen angebracht wurden, die aber für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen zum Besitzer des Fahrzeuges ergab sich der Polizei ein konkreter Tatverdacht gegen einen 58-Jährigen. Bei ihm sollte noch am selben Tag gegen 13 Uhr wegen der falschen Autokennzeichen eine Durchsuchung stattfinden.

Polizeieinsatz in Senden: Frau in der Wohnung in Gefahr?

Der Tatverdächtige soll sich zunächst geweigert haben, die Wohnungstüre in dem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Geräusche aus der Wohnung hätten darauf schließen lassen, dass mehrere Personen in der Wohnung waren. Durch die verschlossene Tür kam es zu einem Gespräch zwischen dem 58-Jährigen und der Streifenbesatzung im Hausflur. Dabei sei wahrgenommen worden, dass wohl eine Frau in der Wohnung nicht herausgelassen, sondern bedroht wird. Laut Polizei sei es erforderlich gewesen, sich "schnellstmöglich" Zutritt zu verschaffen.

Noch vor einem gewaltsamen Eindringen in die Wohnung habe der Tatverdächtige die Türe geöffnet. Er soll hierbei eine Axt in der Hand gehalten haben. Trotz Aufforderung diese niederzulegen, sei er einen weiteren Schritt auf die Polizisten zugegangen. Erst nachdem der Einsatz der Schusswaffe angedroht wurde, sei er in die Wohnung zurückgegangen.

Polizeieinsatz in Senden: Mann soll sich massiv gewehrt haben

Während dieser Zeit sei es der in der Wohnung befindlichen Frau gelungen, die Wohnung fluchtartig zu verlassen. Kurz darauf öffnete der Verdächtige erneut die Wohnungstür - dieses Mal mit einem Schraubenzieher in der Hand. Nun konnte er überwältigt und festgenommen werden. Dabei soll er massiven Widerstand geleistet haben. Unter der Hinzuziehung weiterer Streifen sei die Lage unter Kontrolle gebracht worden. Danach erfolgte erst die eigentliche Wohnungsdurchsuchung. Dabei kam ein weiteres Autokennzeichen zum Vorschein.

Bei dem festgenommenen Mann seien psychische Auffälligkeiten festgestellt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine dafür spezialisierte Klinik eingewiesen. Die zum Einsatzzeitpunkt in der Wohnung befindliche Frau blieb körperlich unverletzt. Drei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, einer hiervon war nicht mehr weiter dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Den 58-Jährigen erwarten jetzt neben einem Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung mehrere Anzeigen unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (AZ)