Mutter will Kind aus Kita holen: Zehn Minuten später fehlt die Tasche im Auto

Nach einem Diebstahl auf dem Kindergartenparkplatz in Senden ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Bereits Mittwoch, 22. Januar, gegen 16 Uhr, hatte eine Mutter ihr Auto auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt, um ihr Kind aus der Kita abzuholen. Vermutlich vergaß die 34-Jährige ihren Wagen abzusperren, sodass ein bislang unbekannter Täter die etwa zehnminütige Abwesenheit nutzte und eine Handtasche vom Beifahrersitz entwendete. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 in Verbindung zu setzen. (AZ)

