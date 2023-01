Neu-Ulm, Senden

Nach Alkoholunfällen: Polizei führt groß angelegte Kontrollaktion auf B28 durch

Plus Die Polizei nahm in der Nacht zum Samstag zahlreiche Autofahrer unter die Lupe. Die meisten hatten Verständnis für die Überprüfung. Es wird nicht die letzte sein.

In der Nacht zum Samstag staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße 28 zwischen Neu-Ulm und Senden, doch dieses Mal war kein schwerer Verkehrsunfall die Ursache, sondern eine große Kontrollaktion der zuständigen Autobahnpolizei Günzburg. Vorwarnfahrzeuge der Autobahnmeisterei kündigten eine gesperrte Fahrspur an, der Sicherungsanhänger der Feuerwehr Pfuhl leitete den Verkehr auf den linken Fahrstreifen. Zahlreiche Polizeifahrzeuge nahmen an der Aktion teil. Der Grund für die aufwendige Aktion war ein tragisches Ereignis.

