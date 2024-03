Bald droht Stau: Arbeiten zur B28-Sanierung bei Senden starten demnächst

Ab kommender Woche ist mit Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der B28 bei Senden zu rechnen. Das Bauamt nennt weitere Details zu den anstehenden Bauarbeiten.

Das Staatliche Bauamt Krumbach hatte die Sanierung der B28 bei Senden kürzlich schon in einem Bericht unserer Redaktion angekündigt. Nun gibt die Baubehörde weitere Details zum Vorhaben bekannt. Ab Freitag, 15. März, ist mit Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen.

Auf der Bundesstraße wird zwischen Senden und Hittistetten die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund vier Kilometern mit lärmoptimierten Asphalt erneuert. Durch sollen alle Überschreitungen der Lärmsanierungswerte in Aufheim beseitigt werden. Zeitgleich werden die Brücken insbesondere das Bauwerk über die Bahnstrecke instandgesetzt. Um die Arbeiten durchführen zu können, ist die Sperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn für rund drei Monate erforderlich. Gestartet wird mit einer einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Kempten ab der Anschlussstelle Senden bis kurz vor dem Autobahndreieck Hittistetten. Der Verkehr in Richtung Kempten wird über die Richtungsfahrbahn Ulm im Gegenverkehr umgeleitet.

B28 bei Senden wird saniert: So soll Rückstau auf A7 vermieden werden

Weil die Fahrbahn trotz Mitbenutzung des Standstreifens nicht breit genug ist, stehen lediglich in Richtung Ulm zwei Fahrspuren zur Verfügung. So sollen Rückstauungen auf die A7 verhindert werden. In Richtung Kempten steht derweil dann nur eine Fahrspur zur Verfügung. In den Spitzenzeiten sei daher temporär mit Stau in Richtung Süden zu rechnen, so die Baubehörde. Während der Bauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt von Senden der Staatsstraße 2031 (Kemptener Straße) für den Schwerlastverkehr gesperrt. Anlieger- und Lieferverkehr sind weiterhin möglich. So aber soll Ausweichverkehr vermieden werden.

Am Freitag, 15. März, wird im Laufe des Tages mit der Vorbereitung der Verkehrsführung begonnen. Dabei müsse bereits mit Beeinträchtigungen auf der B28 gerechnet werden. Verläuft alles planmäßig, sollte eine Woche darauf, ab spätestens Freitag, 22. März, der Verkehr über die Richtungsfahrbahn Ulm im Gegenverkehr verlaufen. Die eigentlichen Bauarbeiten starten ab Montag, 25. März.

Auch die Brücke über die B28 zwischen Senden und Neu-Ulm wird saniert

Quasi zeitgleich erfolgen zudem Instandsetzungsarbeiten entlang der Staatstraße 2031. Ab Montag, 18. März, bis voraussichtlich Ende September 2024 wird die Straße für den öffentlichen Verkehr eingeengt. In dieser Zeit wird auf der Brücke über die B28 in beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Mit der Einrichtung der Verkehrsführung wird im Laufe des Sonntags begonnen.

Am Brückenbauwerk aus den 70er-Jahren werden die seitlichen Brückenkappen und Geländer sowie die Übergangskonstruktion in zwei Bauphasen erneuert. Begonnen wird auf der Westseite, von Neu-Ulm kommend in Fahrtrichtung Senden. Dann ist auch das Auffahren auf die B28 aus Richtung Neu-Ulm kommend nicht möglich. Eine Umleitung über die Staatsstraße 2031 und Kreisstraße NU14 zur Anschlussstelle "Vöhringen" wird eingerichtet. Nach rund drei Monaten wird das Baufeld auf die Ostseite der Brücke verlegt und die Verkehrsführung entsprechend angepasst. Hierzu sollen zu gegebener Zeit weitere Informationen folgen. (AZ)