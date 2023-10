Fünf Verletzte nach Kreisliga-Spielen: Das sagen betroffene Vereine dazu

Plus Fünf verletzte Spieler nach Partien von Buch und Oberroth. Augenzeugen berichten im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sie die Aggressionen erlebt haben.

Zuerst wurde Fußball gespielt, dann kam es zu heftigen Handgreiflichkeiten. Nach den Partien in der Kreisliga B Iller zwischen Esperia Neu-Ulm und dem TSV Buch II sowie dem TSV Senden und dem SV Oberroth am Sonntag ermittelt deswegen die Polizei.

In der Sendener Sporthalle an der Lange Straße wurden nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei mindestens vier Personen leicht verletzt. Ein Spieler des SV Oberroth, der selbst Schläge abbekommen hat, sagt: „Ich hatte mächtig Respekt.“ Nach seiner Darstellung wurde ihm und einem Mannschaftskollegen der Ausgang aus dem Kabinentrakt versperrt. Dann seien sie attackiert worden, die ausgesperrten Kameraden hätten ihnen nicht zu Hilfe kommen können.