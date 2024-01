Senden/Neu-Ulm

Warum sich Sendener Sauna-Material auf der ganzen Welt verkauft

Plus Gleichmäßige Hitze, ein gleichbleibender Duft – und weniger Schmerzen für die Saunameister bietet Saunagut aus Senden. Die Entwicklungen kommen auch in Japan zum Einsatz.

Von Sebastian Mayr

Sead Sijaric schaufelt mit den beiden Halbkugeln Eis und presst die Formen kurz zusammen. Dann ist die Eiskugel fertig, sie kommt in eine Reihe zu vier anderen. Später wird sie auf heißen Steinen schmelzen und der Duft eines ätherischen Öls wird sich ausbreiten. Dass Eis in einer Sauna verwendet wird, ist keine Revolution. Und doch ist das, was Sead Sijaric in seinen Händen hält, eine Erfindung, die er selbst erdacht hat. Wie etliche andere Dinge, die der Mann entwickelt hat und die seine Sendener Firma an Saunen in der ganzen Welt verkauft.

Im Hauptberuf ist Sijaric Bereichsleiter der Sauna im Neu-Ulmer Donaubad. Er springt als Saunameister ein, wenn ein Kollege oder eine Kollegin ausfällt oder wenn ein Zusatzaufguss nötig wird. Nicht nur der 52-Jährige empfindet diese Arbeit als bereichernd. Die Stellen sind gefragt, als Hauptberufe oder Zweitjobs. Doch sie sind auch anstrengend. Wer in der Sauna einen weniger heißen Platz möchte, setzt sich nach unten. Wer den Aufguss macht, steht. Manche tragen deswegen zum Schutz eine Mütze, auch wenn Sijaric einschränkt: "Ich wedle die heiße Luft ja von mir weg." Andere Aspekte empfindet er als problematisch. Wer in der Sauna arbeitet, arbeitet körperlich. "Ich kenne einen Saunameister, der hat inzwischen eine kaputte rechte Schulter", berichtet Sijaric. Die Handtücher sind schwer, wer immer mit dem gleichen Arm wedelt, setzt ihn einer Dauerbelastung aus. Sijaric hat früher als Masseur gearbeitet: "Ich habe mich viel mit der Anatomie beschäftigt." Der Mann begann, Material auszutüfteln, mit dem die Belastung sinkt.

