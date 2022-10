Senden/Neu-Ulm

18:16 Uhr

Was über den tödlichen Unfall auf der B28 bekannt ist – und was nicht

Plus Ein 22-Jähriger verliert auf der B28 bei Senden sein Leben. Die Bestürzung nach dem tödlichen Unfall ist groß. Viele Fragen zum Hergang sind noch offen.

Von , Thomas Heckmann Michael Kroha , Thomas Heckmann

Auf der B28 bei Senden hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-jähriger Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit in einen anderen Wagen gefahren. Dessen Fahrer, ein 22-Jähriger, verlor sein Leben. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Bestürzung nach dem Unfall ist groß. Zahlreiche Fragen bleiben aber auch am Tag danach ungeklärt. Was bislang bekannt ist - und was nicht.

