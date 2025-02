Neuausrichtung bei der Sugro GmbH der Wirtschaftsschule

Die Sugro GmbH der Städtischen Wirtschaftsschule Senden, bekannt als zuverlässiger Partner für qualitativ hochwertige Uhren, befindet sich in einer spannenden Phase der Neuausrichtung. Unter der Leitung eines eigens zusammengestellten Schülerteams werden derzeit umfassende Veränderungen im Unternehmen vorangetrieben.

Besonders im Fokus steht die Überarbeitung des traditionellen Produktkatalogs. Ziel ist es, ihn an die digitalen Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen und gleichzeitig den Kunden eine übersichtlichere und ansprechendere Auswahl zu bieten.

Doch damit nicht genug: Eine neue Unternehmenspräsentation soll die Werte und Ziele der Sugro GmbH in einem neuen Glanz erstrahlen lassen. Eine mögliche Sortimentserweiterung wird ebenfalls diskutiert. So möchte das Unternehmen auf die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und sein Angebot erweitern.

Das kreative Schülerteam, das die Umgestaltung vorantreibt, bringt frische Perspektiven und neuartige Ansätze ein. „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, an einem so bedeutenden Projekt mitzuwirken und gleichzeitig wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln", sagt Marius Mertlik, der die Leitung des Teams übernommen hat. Die Sugro GmbH beweist mit diesem Schritt, dass sie nicht nur bereit ist, sich dem wandelnden Markt zu stellen, sondern auch die Bereitschaft hat, neue Wege zu gehen. Kunden und Partner dürfen gespannt sein, welche Veränderungen das Unternehmen am Tag der offenen Türe der Städtischen Wirtschaftsschule am 15. Februar präsentieren wird.

