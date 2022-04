Senden

vor 17 Min.

Neue Boulder-Halle vor Eröffnung: Das erwartet Kletterfans im "Stuntwerk"

Lukas Kilian (links) und Stefan Gass wollen in Senden eine Boulder-Halle eröffnen. Noch herrscht vor Ort in der ehemaligen Industriehalle Baustelle, doch voraussichtlich am 28. Mai 2022 sollen die ersten Kletterfans begrüßt werden können.

Plus Klettern liegt im Trend: In Senden soll mit "Stuntwerk" Ende Mai eine neue Boulder-Halle eröffnen. Die Betreiber haben unserer Redaktion die Anlage vorab gezeigt.

Von Michael Kroha

Klettern, inzwischen auch olympisch, liegt im Trend – nicht nur mit, sondern auch ohne Seil. In Senden laufen derzeit die Vorbereitungen für ein weiteres, neues Zuhause für Boulder-Begeisterte. Noch herrscht im künftigen "Stuntwerk Senden" Baustelle, doch was Sportlerinnen und Sportler von klein bis groß erwartet, ist bereits zu erkennen. Die Betreiber sprechen von Elementen, die es mindestens deutschlandweit, wenn nicht sogar in Europa in der Form noch nirgends gebe. Einen Termin für die voraussichtliche Eröffnung gibt es auch schon. Damit wird es bald, neben dem "Einstein" in der Blaubeurer Straße in Ulm, eine zweite Anlaufstelle in der Region geben. Wie berichtet, ist in Neu-Ulm sogar eine dritte Halle geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen