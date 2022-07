Neue Buslinie verbindet jetzt Senden und Illerkirchberg

Lokal Von der neuen Linienbus-Strecke sollen vor allem Bürger aus Ay profitieren. Sie können nun nach Oberkirchberg zum Einkaufen fahren. Auch für die Nachbarn gibt es Vorteile.

Ayer Bürgerinnen und Bürger haben es näher nach Oberkirchberg zum Einkaufen als nach Senden. Doch nur wer mobil ist, konnte diesen Vorteil bislang nutzen. Denn obwohl Ay und Oberkirchberg räumlich nur die Iller trennt, schien diese bislang ein unüberwindbares Hindernis zu sein – zumindest für den öffentlichen Nahverkehr. Das soll sich nun ändern: Es gibt eine neue Buslinie, die die beiden Orte erstmals verbindet. Davon sollen beide Seiten profitieren.