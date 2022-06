Senden

12:00 Uhr

Neue Dreifachhalle in Senden soll Platz für rund 450 Zuschauer bieten

Die Dreifachturnhalle wird an der Holsteinerstraße in Senden geplant.

Lokal Die Pläne für die neue Sporthalle in Senden nehmen Gestalt an. Geplant ist eine Tribüne und ein Foyer. Manch einer hätte lieber weniger Platz für Zuschauer gehabt.

Von Angela Häusler

Die Planungen für den Bau einer neuen Dreifachturnhalle in der Holsteinerstraße schreiten voran. Der Sendener Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstag kleineren Änderungen im Bauplan zugestimmt. Derzeit geht die Stadt von Kosten in Höhe von 10,1 Millionen Euro aus, sie rechnet mit Zuschüssen von rund 4,2 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .