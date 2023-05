Senden

Neuer Bürgerhaus-Pächter steckt in der Türkei fest: Das sind seine Pläne

Zum 1. Mai hat Abdulvahap Aslan das Restaurant im Bürgerhaus in Senden zwar übernommen, eröffnet wird es aber vermutlich erst einen Monat später. Aktuell steckt er in der Türkei fest.

Plus Abdulvahap Aslan hat einst das "Yacos" in Weißenhorn eröffnet, nun übernimmt er das Bürgerhaus in Senden. Doch bis er starten kann, dauert es noch ein bisschen.

Mehr als ein halbes Jahr hat es gebraucht, einen neuen Pächter für die Gaststätte im Bürgerhaus zu finden. Zum 1. Mai nun hat Abdulvahap Aslan das Lokal in Senden übernommen, allerdings noch nicht eröffnet. Und die Neueröffnung wird auch noch ein paar Wochen auf sich warten lassen: Der Gastronom steckt aktuell in der Türkei fest. Der 55-Jährige ist dennoch guter Dinge, zeitnah das Restaurant für gehobene türkische Küche eröffnen zu können. "Das wird ein Erfolg für beide Seiten", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion und verrät dabei erste Details.

Doch erst einmal noch ein Blick zurück: Im Juli vergangenen Jahres ging Maharaja-Betreiber Mandeep Singh auf die Stadt Senden zu, mit der Bitte, er wolle vorzeitig aus dem Vertrag heraus. Die Gründe wurden als "eine Gemengelage von allem" beschrieben. Er sehe sich nicht mehr in der Lage, das Unternehmen wirtschaftlich in die Zukunft zu führen. Dass es nun doch so lange gedauert hat, bis ein Nachfolger gefunden wurde, bemängelt Singh. Seitdem bekannt wurde, dass er die Gaststätte verlassen möchte, sei quasi nichts mehr los gewesen im Lokal. "Ich habe keine Geschäfte mehr gemacht", sagt er. Hinzu kommt, dass er ja schon damals einen potenziellen Nachfolger in Aussicht gestellt habe, der nun aber nicht den Zuschlag bekam.

