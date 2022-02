Senden

06:30 Uhr

Neuer Gemeindereferent in Senden: Er will junge Leute mit Gott vertraut machen

Plus Thomas Kränzle hat eigentlich Maschinenschlosser gelernt, doch das erfüllte ihn nicht: Er wurde Gemeindereferent. Der Mann mit einer Schwäche für Mittelaltermusik arbeitet jetzt in Senden.

Von Angela Häusler

"Gott ist überall - und ich möchte den Menschen sagen, dass das so ist", so fasst Thomas Kränzle, der seit September als Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Senden arbeitet, das Prinzip seiner Tätigkeit zusammen. Der Ritzisrieder mit Schwäche fürs Mittelalter hat sich gut in der Stadt eingefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

