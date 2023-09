Neues ASM-Jugendensemble überzeugt schon im ersten Konzert

Erfolgreicher Einstand des neuen Jugendblasorchesters des Bezirks Neu-Ulm im Bürgerhaus in Senden: 50 junge Musikerinnen und Musiker aus zwölf Vereinen spielen zusammen ein Konzert, das Freude macht.

Zwanzig Jahre hat es gedauert, ein Jugendblasorchester im Bezirk Neu-Ulm im Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM) zu bilden. Jetzt ist es geschafft. Das neue Orchester präsentierte sich mit einem Eröffnungskonzert, das im Wesentlichen aus moderner Blasmusik bestand, stürmisch gefeiert von einem überaus großen Publikum. Skandierender Beifall, wozu sich die Zuhörer von ihren Plätzen erhoben, machte Mut für kommende Konzerte.

Mit "Olympic Spirit" begann das Konzert in Senden

Die Leitung des Programms lag in weiblicher Hand. Am Pult standen Marei Richter und dann Franziska Kolb. Mit "The Olympic Spirit" von John Williams eröffnet das neue Orchester das Konzert. Mit Spannung überzeugt dann die Dirigentin Kolb das Publikum mit synkopisch geprägter Rhythmik, die die "Apollo-Mission" von Otto M. Schwarzer nachzeichnet. "Schmelzende Giganten" nennt sich die nächste Komposition von Armin Kofler, eine musikalische Hommage an die Welt der Berge, die sich scheinbar bis in den Himmel erstreckt. Markanter Einsatz aller Register, mit der die dramatische Schönheit beschrieben wird.

Im Nordwesten Europas liegt die zauberhafte Insel Irland mit ihrer speziellen, eigenwilligen Musik, stets von Sehnen und Poesie geprägt. In der Bearbeitung von Werren Barker erklingt "Deir' in de", ein irisches Traditional. Die Melancholie der Landschaft prägt auch die Musik, die das Orchester sensibel entfaltet. Wolfgang Mössner hat einen Mix aus Rock und Pop von Bon Jovi arrangiert. Alfred Bösendorfer hat sich dem Spruch "Carpe diem" - Nutze den Tag - gewidmet. Reizvoll die Passage der spitz angeblasenen hellen Klänge der Klarinetten und dem mitreißenden Rhythmus, der die Fußspitzen der Besucher mit wippen lässt, die Musik hat das Publikum eingefangen. Dann erklingt die heimliche Hymne aller Blasmusiker "Ein Leben lang". Die Stimmung ist geradezu euphorisch. Die Musiker stehen auf, die Zuhörer ebenfalls, die Musiker singen, die Zuhörer singen mit. Wenn dann in einer weit ausladenden Schlusssequenz das Konzert endet, reißt der Beifall nicht ab. Da werden die Zugaben dankbar angenommen. Was am meisten überrascht, ist die musikalische Qualität des Orchesters, die Homogenität des Klanges. Aus Einzelgruppen aus anderen Orchestern wurde ein klangvolles Ganzes, das an einem Wochenende erarbeitet wurde.

Kennenlernbörse für junge Musikerinnen und Musiker

Rainer Lohner, Bezirksvorsitzender des Allgäu Schwäbischen Musikbundes Neu-Ulm und stellvertretender ASM-Präsident, freute sich über das Konzert und das frisch gegründete Ensemble. "Das neue Orchester soll kein Eliteorchester sein. Im Mittelpunkt sollen das gemeinsame Musizieren und die Gemeinschaft stehen." Im Bezirksjugendblasorchester könnten sich die jungen Musikerinnen und Musiker vereinsübergreifend kennenlernen und Verbindungen durch die Musik schaffen. Zum Neu-Ulmer Bezirk gehören 40 verschiedene Musikvereine. Gaby Fischer führte kurz, knapp und informativ durch das Programm, eine Moderation, die sich zielgerichtet der nächsten Komposition widmete und sich nicht in meist überflüssigem Beiwerk verliert, dafür gab's Sonderapplaus. Ein Nachmittag, der durch die Programmauswahl Garant für gute Laune war und Freude an Blasmusik vermittelte.