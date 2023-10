Noch ein Leerstand für Senden: Schiesser schließt Filiale im Iller-Center

Plus Der Unterwäsche-Spezialist Schiesser verlässt das Iller-Center. Für den Einkaufsstandort Senden ist es der nächste Rückschlag.

Noch ein Rückschlag für den Einkaufsstandort Senden: Nach der angekündigten deutlichen Verkleinerung des Modegeschäfts Schmid, die einen riesigen Leerstand gegenüber Möbel Inhofer an der Berliner Straße nach sich ziehen könnte, hat nun Schiesser seinen Rückzug angekündigt.

Nach der Eröffnung des Ladens des Unterwäschespezialisten Schiesser im Frühjahr 2018 zieht das Unternehmen wieder aus. Am Samstag, 21. Oktober, schließt die Filiale. "Wir sagen Danke, für die schöne Zeit", ist auf einem Zettel, der im Schaufenster hängt, zu lesen. Die Kundschaft wird mit Rabatten gelockt.