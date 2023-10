Senden

12:14 Uhr

Norma-Gebäude zum Verkauf angeboten: So äußert sich jetzt der Discounter

Das Norma-Gebäude in der Hauptstraße in Senden wurde im Internet zum Verkauf angeboten.

Plus Im Internet war die Immobilie des Norma-Supermarktes in der Sendener Innenstadt aufgetaucht. Der Discounter äußert sich nun zur Zukunft des Standortes.

Von Michael Kroha

Das Gebäude, in dem in der Sendener Innenstadt, der Norma-Supermarkt untergebracht ist, war kürzlich im Internet auf bekannten Immobilienportalen aufgetaucht. Mit einem Kaufpreis von 2,43 Millionen Euro wurde es angeboten. Was das für Auswirkungen auf den Discounter haben könnte, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Das Personal vor Ort wusste nach eigenen Angaben von nichts, die Zentrale in Nürnberg war nicht zu erreichen. Zwischenzeitlich hat ein Unternehmenssprecher auf eine Anfrage unserer Redaktion reagiert.

Demnach hat der Lebensmittel-Discounter nicht vom Eigentümer, sondern erst über unsere Berichterstattung von den womöglich angestrebten Verkauf des Anwesens erfahren. "Wir erfuhren durch einen Artikel von dem Verkauf der Immobilien beziehungsweise des Gebäudes", teilt der Sprecher mit. Inwiefern zwischenzeitlich Gespräche mit dem Besitzer stattfanden, bleibt unklar. Auch Fragen zum aktuellen Mietvertrag blieben unbeantwortet.

