Polizei findet Haufen von Schrauben mitten auf einer Straße in Senden

Gefahr auf der Langen Straße in Senden: Die Polizei entffernt am Samstag mehrere Haufen von Schrauben von der Fahrbahn - und ermittelt jetzt.

Die Polizei Senden hat am Samstagabend, 11. Februar, den Hinweis erhalten, dass in der Langen Straße in Senden mehrere Schrauben auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizeibericht fand eine Streife dort tatsächlich mehrere Haufen von Schrauben, die sich auf eine Länge von einigen hundert Metern verteilten.

Wer hat in Senden Schrauben auf der Straße liegen gelassen?

Die Beamten und Beamtinnen entfernten die Schrauben und die Fahrbahn konnte kurz darauf wieder ohne Gefahr befahren werden. Um die näheren Umstände des Vorfalls zu klären, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Zeuginnen können sich bei der Polizei Senden unter 07307/910000 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch