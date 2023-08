Polizei stoppt Autofahrer: Unter Drogen, aber ohne Führerschein unterwegs

In Senden knöpft sich die Polizei einen 37-jährigen Autofahrer vor. Der Mann war wohl unter Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis am Steuer gesessen.

Die Polizei hat in der Samstagnacht einen 37-jährigen Autofahrer in Senden gestoppt. Der Mann soll unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein. Zudem sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei in ihrem Bericht.

Bei der Kontrolle habe sich der Verdacht ergeben, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest habe diese Annahme der Polizisten bestätigt. Zusätzlich hätten im Fahrzeug eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden können. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Zudem musste sich der Mann Blut abnehmen lassen. Im Fortgang der Kontrolle habe sich zudem herausgestellt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)