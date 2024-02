Polizei sucht Verursacher nach Parkrempler vor Autohaus

Auf einem Stellplatz in Senden wird ein schwarzer Peugeot beschädigt. Der Schuldige fuhr nach dem Zusammenstoß unerlaubt davon.

Nach einem Parkrempler auf dem Stellplatz eines Autohauses in Senden sucht die Polizei den Verursacher sowie Zeuginnen und Zeugen. An einem schwarzen Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

Der Wagen wurde am vergangenen Freitag zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/9655-0 entgegen. (AZ)