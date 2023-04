Polizei und Passanten retten Entenfamilie mit neun Küken in Senden

Mitten auf der Hauptstraße in Senden tummelt sich eine Entenfamilie. Durch das beherzte Eingreifen von Polizei und Passanten wurde die Großfamilie gerettet.

Eine Entenmutter mit neun Küken konnte am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr gerettet werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, seien während ihres Streifengangs Angehörige der Sicherheitswacht auf zwei Passantinnen gestoßen, die die Entenfamilie in der Hauptstraße mitten auf der Fahrbahn entdeckten.

Mit vereinten Kräften konnte die Großfamilie in eine angrenzende Wiese geleitet werden. Mithilfe eines weiteren hilfsbereiten Bürgers wurden die Enten eingefangen und wohlbehalten am Waldbagersee abgesetzt werden. (AZ)