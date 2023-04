Senden

Polizeikontrolle: Glücksspielautomat und Wettbüro am Karfreitag in Betrieb

Ein Glückspielautomat war laut Polizei am Karfreitag in Senden in Betrieb.

Die Polizei kontrolliert in Senden, ob in Gaststätten am Karfreitag der stille Feiertag eingehalten wird. Offenbar nicht überall.

Polizeibeamte der Polizeistation Senden haben am Karfreitag mehrere Gaststätten im Stadtgebiet Senden kontrolliert. Trotz des vorherrschenden stillen Feiertages wurden dabei in mehreren Lokalen ein in Betrieb genommener Glücksspielautomat und auch ein aktives Wettbüro festgestellt. Die weitere Inbetriebnahme wurde untersagt und die Inhaber erhalten diesbezüglich Anzeigen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. (AZ)

