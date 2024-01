Polizeiorchester Bayern feiert in Senden mit Eigenkomposition zwei Jubiläen

Plus Das POB brilliert im Bürgerhaus, als hätte es die zweijährige Pause nicht gegeben. Zum Programm gehört auch ein Stück, das die Arbeit der Polizei würdigt.

Nach zwei Jahren Unterbrechung gastierte das Polizeiorchester Bayern wieder mit seinem Neujahrskonzert im Bürgerhaus Senden. Nicht nur das Stammpublikum der zahlreichen früheren Auftritte war treu geblieben, sondern der Saal war voll, als Chefdirigent Professor Johann Mösenbichler den Einsatz zu dem fulminanten Opener "Symphonic Dimensions" von Otto M. Schwarz gab. Bereits hier wurde deutlich, dass das "POB" in der Corona-Zwangspause nichts von seinen Spitzenqualitäten verloren hatte.

Sowohl technische Brillanz als auch die den klaren Intentionen des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei folgende dynamische und rhythmische Gestaltung ließ nichts zu wünschen übrig. Bei der folgenden "Pique Dame" machte Moderator Peter Seufert dem Publikum und sich selbst den Spaß, die Reihe der Vornamen des Komponisten Francesco Ezechiele Ermenegildo Domenico Cavaliere Suppé Demelli herunterzurasseln, sodass die Franz-von-Suppé-Ouvertüre nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein rhetorischer Hörgenuss wurde. Dann hatte Sopranistin Caroline Adler ihren ersten Auftritt mit den zwei bekanntesten Liedern aus "Carmen", womit sie reichen Beifall erntete. Nach dem unsterblichen "Kaiserwalzer", einer echten Perle im Repertoire des Orchesters, brachte sie mit der neapolitanischen Bravour-Arie "Non Ti Scordar Di Me" einen weiteren Glanzpunkt ins Programm.