Radfahrer erleidet bei Sturz schwere Verletzungen und wird bewusstlos

In Senden stürzt ein Mann ohne Fremdeinwirkung. Er erleidet schwere Verletzungen. Wohl war er angetrunken.

Bei einem Sturz hat ein 54-jähriger Radfahrer am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben soll der Mann angetrunken gewesen sein.

Gemeldet wurde der Unfall am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr. Der Mann soll im Landgrabenweg gestürzt und nun nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme nach eigenen Angaben fest, dass der 54-Jährige in offensichtlich angetrunkenem Zustand ohne Fremdbeteiligung gestürzt war. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)