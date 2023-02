Rathaussturm im Video: Narren durchbrechen die Barriere in Senden

Leicht gemacht hat es die Stadtverwaltung den Narren am Gumpigen Donnerstag nicht - doch mit Schaufeln und Pickeln verschafften sie sich in Senden Zutritt zum Rathaus.

Die Stadtverwaltung hat es ihnen nicht leicht gemacht, aber die Sendener Faschingsvereine haben erneut alles gegeben, um ihr Ziel zu erreichen. Traditionell machen sich die Närrinnen und Narren auch in der Illerstadt am Gumpigen Donnerstag auf die Jagd nach dem Rathausschlüssel, um die Macht an sich zu reißen. Diesmal verschanzten sich die Beschäftigten der Verwaltung hinter einer Mauer und einem großen Tor. Ein Bagger half da auch nicht weiter. Doch mit Schaufeln und Pickeln konnten die närrischen Eindringlinge schließlich die Barriere durchbrechen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch