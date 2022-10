Senden

Restaurant im Bürgerhaus: Das Maharaja will raus - das sind die Gründe

Bis zum letzten Tag möchte Maharaja-Betreiber Mandeep Singh gutes indisches Essen in Senden auftischen. Doch lieber heute als morgen will er aufhören.

Plus Obwohl der Betrieb im Maharaja in Senden noch läuft, sucht die Stadt einen Nachfolger. Ein Vertrauter des Chefs des indischen Lokals erklärt die Hintergründe.

Dienstags ist immer Ruhetag im indischen Restaurant Maharaja im Bürgerhaus in Senden. Am Mittwoch aber lief der Betrieb wie gewohnt. Und solange er noch Pächter dort ist, will der Gastronom Mandeep Singh bis zum letzten Tag gutes Essen anbieten. Die Botschaft sei ihm ganz wichtig, betont er. Und dennoch würde er gerne so zeitnah wie möglich den Standort verlassen.

