Polizei rettet Eichhörnchen-Baby – Mutter ist unauffindbar

Ein junges Eichhörnchen hat offenbar Schutz bei der Polizei gesucht. Die Beamten zögerten nicht lange und brachten es in Sicherheit.

Einen nicht alltäglichen Rettungseinsatz haben Polizisten am Mittwoch in Senden erlebt. Ein Eichhörnchen-Baby lief den Beamten zu. Weil eine "intensive Fahndung", so heißt es in einem Bericht der Polizei, erfolglos blieb, brachten die Polizisten das Jungtier zu einer Wildtierhilfe nach Roggenburg.

Die drei Diensthundeführer der Neu-Ulmer Polizei waren offensichtlich wegen eines anderen Einsatzes im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr in Senden. Hinter dem Feuerwehrgebäude lief den Beamten dann unvermittelt das junge Eichhörnchen zu. Das "Baby" suchte offenbar Schutz bei den Beamten. Es sei zutraulich und augenscheinlich orientierungslos gewesen, heißt es.

Polizei sucht nach der Eichhörnchenmutter und dem Bau der Tiere

Die Beamten leiteten "sofort eine intensive Fahndung" nach der Eichhörnchenmutter und dem Bau der Tiere ein - allerdings ohne Erfolg. Doch die Diensthundeführer hatten nicht lange gezögert. Sie brachten das kleine Tier in die Wildtierhilfe nach Schleebuch bei Roggenburg. Dort hat das Eichhörnchen nun ein neues Zuhause gefunden.

Die Polizei fügt in ihrem Bericht hinzu: Sind junge Eichhörnchen zutraulich zu Menschen, dann sei dies oft ein Zeichen dafür, dass sie ihren Bau sowie die Mutter verloren haben. Die örtlichen Wildtierhilfen würden hier aber mit Rat und Tat zur Seite stehen. (AZ)