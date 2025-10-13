Schwere Brandstiftung: Bewohner soll Feuer in eigener Wohnung gelegt haben

Nach dem Brand vor zwei Wochen in der Buchenstraße in Senden hielten sich die Ermittler zunächst mit näheren Angaben zurück. Eine offizielle Pressemitteilung zum Vorfall wurde bislang nicht veröffentlicht. Lediglich auf Nachfrage wurde der Einsatz durch die Polizei bestätigt. Die Feuerwehr Senden berichtete damals zwar ausführlicher im Internet vom Geschehen. Die Ursache des Brandes, aber auch Details zu einer verletzten Person wurden auch auf mehrmalige Nachfragen unserer Redaktion hin zunächst nicht preisgegeben. Nun aber liegen unserer Redaktion neue Erkenntnisse der Ermittler vor.

Das Feuer an jenem Montagabend, 29. September, war gegen 21 Uhr gemeldet worden. Die Integrierte Leitstelle war über Notruf über den Wohnungsbrand informiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einer im Keller befindlichen Einliegerwohnung des Mehrfamilienhauses. Das Feuer sei teilweise bis in den Dachstuhl übergegriffen, berichtete die Feuerwehr. Schnell sei klar gewesen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden.

Brand in Senden-Wullenstetten: Anderer Bewohner rettet bewusstlosen 62-Jährigen aus der Wohnung

Nach Angaben der Polizei war der 62-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits durch einen anderen Bewohner des Hauses bewusstlos aus der Wohnung gebracht worden. Der Brand sei zunächst von außen gelöscht worden. Später begab sich ein Feuerwehr-Trupp im Innenangriff in die Wohnung, um das Feuer vollständig zu bekämpfen.

Derweil nahm die Polizei ihre Ermittlungen vor Ort auf. Unter anderem durch Befragungen habe sich der Verdacht ergeben, dass der 62-Jährige seine Wohnung vorsätzlich in Brand gesteckt hatte. Unter polizeilicher Beobachtung wurde der aufgrund einer Rauchgasvergiftung für eine Nacht stationär in einer umliegenden Klinik behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei jetzt unserer Redaktion mitteilt.

Polizei schätzt Schaden am Brandhaus in Senden auf circa 150.000 Euro

Am Haus entstand nach Ermittlerangaben erheblicher Brandschaden, der aktuell auf circa 150.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehren aus Senden und Hausen waren mit mehreren Löschzügen vor Ort, ergänzt durch den Rettungsdienst.

Die Polizei schätzt den Schaden am Haus in der Buchenstraße in Senden auf circa 150.000 Euro. Foto: Feuerwehr Senden

Der Tatverdächtige wurde bereits am Tag nach dem Brand am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 62-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Tatvorwurfs der schweren Brandstiftung. Insbesondere zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen an.

Zu den Hintergründen zur mutmaßlichen Brandstiftung in Senden dauern die Ermittlungen noch Polizei und Staatsanwaltschaft noch an. Foto: Feuerwehr Senden