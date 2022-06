Auf der Königsberger Straße in Senden hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau ist mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Straße war gesperrt.

Gegen 17.45 Uhr hat sich am Mittwoch in Senden auf der Kreisstraße NU 5, die innerorts Königsberger Straße heißt, ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei spielte sich der Unfallhergang wie folgt ab: Eine Frau kam mit ihrem silberfarbenen VW von der Kemptener Straße beziehungsweise der als „Inhofer-Kreuzung“ bekannten Einmündung der NU 5 in die Staatsstraße 2031 und fuhr in Richtung Aufheim nach Osten.

Kurz vor der Kreuzung mit der St.-Florian-Straße erlitt sie nach übereinstimmender Aussage von Rettungsdienst und Polizei einen plötzlich auftretenden medizinischen Notfall und verlor infolgedessen die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Sie prallte zunächst mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und rammte dann noch einen VW-Kombi, der vor der Kreuzung am Ende einer Reihe bei Rot wartender Autos stand.

Unfall in Senden: Frau wird schwer verletzt

Die beiden Fahrer der gerammten Autos blieben unverletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde jedoch so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst den Hubschrauber „Christoph 22“ aus Ulm anfliegen ließ. Nach Erstversorgung der Patientin entschieden die Notärzte aber, diese im Rettungswagen in eine Ulmer Klinik bringen zu lassen.

Die NU 5 war zwischen der Kemptener Straße und der St.-Florian-Straße bis in den Abend hinein gesperrt. Die Feuerwehr Senden nahm auslaufendes Benzin auf und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Weitere Informationen, zum Beispiel über die Höhe des Schadens, die beteiligten Personen und den genauen Unfallhergang, kann die Polizei erst nach Abschluss ihrer Ermittlungen bekannt geben. (wis)