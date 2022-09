Senden bekommt eine neue Polizeistation

Bislang steht auf der Fläche eine Obdachlosenunterkunft. Welche Vorteile der neue Standort für Stadt und Polizei mit sich bringt.

Seit Jahren ist die Polizeistation Senden in Räumen im Rathaus an der Hauptstraße untergebracht, die ursprünglich von der Stadtverwaltung genutzt wurden. Diese Räumlichkeiten sind aber nicht mehr auf die wachsenden Anforderungen und veränderten Arbeitsbedingungen der Polizeibeamtinnen und -beamten zugeschnitten.

Die zwischen der Polizei und der Stadtverwaltung laufenden Gespräche über eine Verbesserung der Situation haben nun zum Erfolg geführt: Die Polizeistation Senden soll in einen Büroneubau an der Kemptener Straße in direkter Nachbarschaft des Rathauses umziehen. Auf der derzeit städtischen Fläche steht bislang die Obdachlosenunterkunft der Kommune, die aber nach dem Willen von Stadtrat und Verwaltung im kommenden Jahr auf einem Grundstück an der St.-Florian-Straße neu errichtet werden soll.

Fertigstellung des neuen Polizei-Standortes soll 2025 erfolgen

Auf den rund 830 Quadratmetern werden den Beamtinnen und Beamte neben reinen Büroräumen auch zeitgemäße Besprechungs- und Funktionsräume zur Verfügung stehen. Der Bedarf an Stellplätzen wird über eine Erweiterung der Tiefgarage des Rathauses erreicht. Die Fertigstellung des Neubaus und der Umzug der Polizeistation sind für das erste Quartal 2025 geplant. Durch die im Rathaus frei werdenden Räume erhält die Stadtverwaltung die Möglichkeit, den eigenen wachsenden Bedarf an Büroräumen im Bestand zu decken.

Zudem soll das Personal der Polizeistation in Senden aufgestockt werden, um damit den Standort Senden zu stärken. "Mit dem geplanten Umzug in den Neubau an der Kemptener Straße wird die Sendener Polizei in der zweitgrößten Stadt des Landkreises für die Zukunft bestens aufgestellt sein", sagt Polizeipräsidentin Claudia Strößner. (AZ)