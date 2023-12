Senden

Senden erhöht die Parkgebühren: Dauerparken ist ab Januar 2024 teurer

Nicht nur öffentliches Parken am Straßenrand wird ab Januar in Senden teurer. Auch für Dauerparker in der Tiefgarage gelten künftig andere Preise.

Plus Ende Oktober erhöhte Senden die Gebühren für Parkplätze am Straßenrand, jetzt trifft es die Dauerparker in der Tiefgarage. Was Autofahrer ab Januar erwartet.

Ende Oktober hat Senden beschlossen, dass öffentliches Parken am Straßenrand ab Anfang Januar teurer wird. Jetzt sollen auch die Preise für das Parken in der Tiefgarage am Bürgerhaus steigen. Allerdings nur für Dauerparkerinnen und -parker. Die Änderungen im Überblick.

Mit den meisten Preisen liege die Sendener Tiefgarage im Mittelfeld oder auf einem hohen Niveau, berichtete Manuel Haas, der in Senden für die Koordination und Wirtschaftsförderung zuständig ist, in der vergangenen Sitzung des Wekausschuss. Eine Stunde kostet hier einen Euro, jede weitere Stunde 80 Cent. Nachts zwischen 19 Uhr und Mitternacht liegt der Höchstsatz bei 3,50 Euro, tagsüber bei 7,50 Euro. Bei diesen Preisen soll es auch künftig erst einmal bleiben.

