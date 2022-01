Senden muss bei der Tiefgarage unter dem Bürgerhaus wohl draufzahlen

Die Sendener Stadtverwaltung veröffentlicht einige Zahlen zu den Eigenbetrieben. Ein Stadtrat regt eine Änderung bei den Biotonnen an.

Die Stadt Senden rechnet für das Jahr 2022 mit einem Jahresverlust von rund 86.000 Euro bei der Tiefgarage unter dem Bürgerhaus. Das war am Dienstagabend im städtischen Werkausschuss zu erfahren. Abfallbeseitigung und Wasserversorgung waren ebenfalls Thema in der Sitzung.

In Aufheim steht die Untersuchung der Kanalisation an

Beim Entsorgungsbetrieb erwartet die Verwaltung höhere Einnahmen als im Vorjahr und einen Jahresgewinn aus der Abwasserbeseitigung von rund 450.000 Euro. Gleichzeitig veranschlagt sie Investitionen in Höhe von 738.000 Euro. Zu den anstehenden Arbeiten gehört die Untersuchung der Kanalisation in Aufheim. Die Sanierung der Schmutzwasserkanäle östlich der Kemptener Straße ist beendet. Die Erstellung von Gesamtkonzepten für die Regenwasserkanalisation wird mit 268.000 Euro zu Buche schlagen. Ebenso sind die Erschließung der Baugebiete „Untere Au“ und „Ziegelstadelweg Nord“ einberechnet.

Außerdem ist Geld für einen Unterflurcontainer eingeplant, der Standort wird voraussichtlich in der Bahnhofstraße sein. Aus den Müllgebühren erwartet die Kommune heuer Mehreinnahmen von 45.000 Euro. Die Gebühren wurden im Jahr 2021 erhöht. Eine Änderung bei den Biotonnen regte CSU-Stadtrat Rainer Strobl an: Es komme häufig vor, dass in Biotonnen Müll entsorgt werde, sagte er. Das verursache Extrakosten, die durch eine zusätzliche Gebühr abgemildert werden müssten. (ahoi)