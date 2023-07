Senden

18:26 Uhr

Senden sucht wieder neuen Pächter fürs Bürgerhaus: Das sind die Gründe

Plus Zum 1. Juli sollte eigentlich mit einem türkischen Restaurant wieder Leben ins Bürgerhaus in Senden einkehren. Doch jetzt wird erneut ein neuer Pächter gesucht.

Der einstige Betreiber des indischen Maharaja-Restaurants wollte ganz schnell raus aus dem Bürgerhaus in Senden. Doch es dauerte dann doch länger. Als eigentlich ein Nachfolger feststand, dauerte es wieder etwas länger. Der neue Pächter saß in der Türkei fest und der Eröffnungstermin verschob sich. Jetzt, drei Wochen nach der vermeintlichen Wiedereröffnung, sucht die Stadt Senden plötzlich erneut öffentlich nach einem neuen Pächter. Was ist passiert?

Auf ihrer Facebook-Seite hat die Stadt am Dienstagnachmittag einen Post abgesetzt. "Die Stadt Senden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pächter für die Gaststätte im Bürgerhaus: Verwirklichen Sie hier Ihr individuelles Gastronomiekonzept!", heißt es da. Dass jene Werbeoffensive überraschend kommt, verdeutlichen unter anderem die Kommentare darunter. "Dachten es kommt ein türkisches Feinkostrestaurant", schreibt einer und bekommt dafür von mehreren Nutzern Zuspruch.

