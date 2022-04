Senden

Sendener Firma Esta feiert ein Doppeljubiläum – doch es gibt viele Herausforderungen

Plus Die Firma Esta in Senden wird 50, ihr Chef – der ehemalige IHK-Vorsitzende Peter Kulitz – wurde jüngst 70. Er spricht über die Weltlage und das Unternehmen.

Von Franziska Wolfinger

Eigentlich gibt es bei der Firma Esta gerade einige Gründe zu feiern. Das Unternehmen steckt mitten in seinem Jubiläumsjahr. Vor 50 Jahren wurde es gegründet – geschuldet war das mehr oder weniger einem Zufall. Auch Inhaber Peter Kulitz beging dieser Tage einen runden Geburtstag. Der ehemalige Präsident der IHK in Ulm und in Baden-Württemberg wurde jüngst 70. Auf große Feste will Kulitz angesichts der vielen Krisen, die die Welt gerade in Atem halten, verzichten. Obwohl der Unternehmer sich selbst als Optimisten bezeichnet, stimmt ihn die Vielzahl der aktuellen Herausforderungen nachdenklich. Eine solche Dichte habe er bislang nicht erlebt, sagt der 70-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

