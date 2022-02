Stark betrunkene Autofahrerin kracht in Senden in einen Gartenzaun

Eine 46-Jährige steuert mit ihrem Auto in einen Zaun in der Sendener Gartenstraße. Die Polizei stellt bei ihr einen Alkoholwert von 2,5 Promille fest.

Von einem kuriosen Unfall, bei dem eine Betrunkene mit ihrem Auto in einen Gartenzaun gekracht ist, berichtet die Polizei Weißenhorn. Eine Zeugin hatte laut Polizeibericht am späten Samstagabend in Senden beobachtet, wie ein Auto in einen Zaun in der Gartenstraße einschlug. Die Fahrerin stieg anschließend aus, begutachtete den Sachschaden und flüchtete dann vom Unfallort.

Mit 2,5 Promille in den Gartenzaun gekracht

Eine Polizeistreife traf die Unfallverursacherin aber schließlich an ihrer Wohnadresse in Pfaffenhofen an. Laut Polizei nahmen die Beamten und Beamtinnen sofort einen "deutlichen Atemalkoholgeruch" bei der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Daher folgte eine Blutentnahme und die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher. Die 46-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (AZ)

