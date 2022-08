Starker Rauch in Senden: Erneuter Feuerwehreinsatz an derselben Adresse

Aktuell läuft in Senden wieder ein Feuerwehreinsatz an der ehemaligen Uhrenfabrik. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung. Die Umstände sind noch unklar.

In Senden läuft aktuell ein erneuter Feuerwehreinsatz an derselben Adresse, wo es schon am Vormittag gebrannt hatte. Das bestätigt ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob es nun wieder brennt, ist derzeit noch unklar. Auch ob es sich um dasselbe Gebäude, ist ebenfalls unklar. Gemeldet worden sei lediglich eine starke Rauchentwicklung. Kräfte der Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz und würden das betroffene Gebäude überprüfen.

Wie berichtet, war die Feuerwehr bereits am Vormittag in der ehemaligen Uhrenfabrik in der Erich-Rittinghaus-Straße in Senden, dem heutigen Gewerbepark (GPS), zugange. In dem Gebäudekomplex, der hauptsächlich als Lager genutzt wird, war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Als Ursache konnte ein technischer Defekt an einer Waschmaschine ausgemacht werden. Das Gerät war in Brand geraten.

Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf 10.000 Euro geschätzt. Das Ordnungsamt der Stadt Senden sperrte den verrauchten Gebäudeteil. Eine Begehung wird erst nach den erfolgten Maßnahmen zur Dekontamination wieder möglich sein. Die Feuerwehr Senden war mit 23 Einsatzkräften vor Ort. (wis/AZ)