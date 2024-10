Streit auf Parkplatz eskaliert: Ehepaar aus Erbach prügelt sich mit Mann aus Ulm

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Industriestraße in Senden ist am Freitagvormittag ein Streit auf einem Parkplatz eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, stand dort ein Ehepaar aus Erbach. Ein 51-Jähriger aus Ulm soll hinzugekommen sein. Er habe angefangen, direkt vor dem Ehemann mehrfach in die Luft zu boxen und auf den Boden zu spucken. Der Ehemann habe immer wieder nach hinten ausweichen müssen, um nicht getroffen zu werden, heißt es. Dann habe der Ehemann den 51-Jährigen am Nacken gepackt und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer sollen sich wechselseitig mit Händen und Fäusten geschlagen haben haben. Auch die Ehefrau habe sich eingemischt. Sie soll dem 51-Jährigen an den Haaren gezogen haben. Im Gerangel seien beide Männer gegen das Auto des 51-Jährigen gefallen, heißt es. Hierdurch sei das Fahrzeug beschädigt worden. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung. (AZ)

