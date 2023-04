Tausende Euro verloren: 62-Jährige aus Senden wird Opfer von Betrügern

Es ist eigentlich eine altbekannte Masche. Und dennoch waren wieder einmal Betrüger erfolgreich. Einer Frau aus dem Raum Senden fehlen nun mehrere tausend Euro.

Wieder einmal sind nach Angaben der Polizei bislang unbekannte Täter mit einer altbekannten Betrugsmasche erfolgreich gewesen. Montagmittag gab sich demnach ein Täter bei einer 62-Jährigen aus dem Raum Senden über einen Messengerdienst als ihr vermeintlicher Sohn aus.

Er gab an, ein neues Handy zu besitzen und dringend Geld zu benötigen. Die Frau fiel auf die Masche herein und überwies mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Konto. Am nächsten Tag meldete sich ihr richtiger Sohn. Erst jetzt bemerkte die Geschädigte, dass sie einem Betrug zum Opfer fiel. (AZ)