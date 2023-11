Teurer Tankstellenbesuch: 5000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Als ein Autofahrer nach dem Tankvorgang anfuhr, übersah er ein anderes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

An einer Sendener Tankstelle hat es am Montagvormittag gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer nach dem Tanken gerade losfahren, wobei er allerdings einen zweiten Wagen übersah, der gerade an ihm vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 5.000 Euro. (AZ)